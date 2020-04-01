В Башкирии стартовала подписная кампания на второе полугодие 2020 года

С сегодняшнего дня стартовала подписная кампания на второе полугодие 2020 года. Жители Башкирии могут оформить онлайн-подписку на любое из пяти тысяч печатных изданий, без посещения почтового отделения в мобильном приложении или на сайте Почты России.

«На 2500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ, предоставляется скидка в размере 25%. В этот список входят практически все печатные СМИ, издаваемые в нашей республике», — отметил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий.

Оформить подписку на газеты и журналы можно также у почтальона через мобильные почтово-кассовые терминалы. На данный момент ими оснащен каждый третий почтальон в республике.

Подписная кампания продлится до середины июня.