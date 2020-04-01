За прошедшие сутки 30 жителей Башкортостана попросили помощи волонтеров

Сегодня, 1 апреля, на горячую линию колл-центра «Единой России» по профилактике коронавируса поступило 30 заявок на оказание помощи населению республики.

Часть пожилых людей заранее интересуются возможностью и условиями для доставки, некоторым уже сейчас нужна помощь. В этот же день волонтерами проекта «Наша забота» было обработано 15 заявок.

«В Уфе волонтеры посетили восемь адресов, по которым люди старшего возраста просили доставку продуктов и лекарств. В Нефтекамске волонтеры выполнили три аналогичные заявки, в Белебее – две и по одной в Сибае и Стерлитамакском районе», — рассказали в пресс-службе БРО ВПП «Единая Россия».

Кроме этого, на базе регионального отделения партии состоялось обучение волонтеров. Все желающие в режиме онлайн узнали о различных формах помощи, таких как работа в колл-центре, доставка продуктов и другие. Также все добровольцы получили подробную инструкцию о правилах безопасного поведения в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Стать волонтером или оставить заявку на помощь можно позвонив по круглосуточному телефону колл-центра 8 800 201 89 03.