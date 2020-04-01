Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

1 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
В Башкирии на 01.04.20 - 8 случаев коронавирусной инфекции. Проведено 5635 анализов. Под подозрением - 107 человек. 1 пациент выздоровел.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии не стал уходить на режим самоизоляции

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии не стал уходить на режим самоизоляции Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров не стал уходить на режим полной самоизоляции, но при этом соблюдает все необходимые меры безопасности, предписанные врачами. Об этом он заявил журналистам после того, как ознакомился с готовностью уфимских больниц к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией и ходом строительства новой инфекционной больницы в Уфимском районе.

«Я выполняю все требования, но, по сути, нахожусь на работе. Что мы будем делать, если органы государственной власти не будут работать?», — сказал Радий Хабиров.
Он также поблагодарил жителей республики за понимание ситуации и соблюдение режима полной самоизоляции. Напомним, на территории республики он действует с 20 часов 31 марта. Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания). Выходить из дома можно только в исключительных случаях.

Подробный репортаж о сегодняшней рабочей поездке главы Башкортостана по объектам здравоохранения Уфы смотрите завтра в 21.45 на телеканале БСТ в программе «Республика LIVE».

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, самоизоляция, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Башкирии объявил о полной самоизоляции всех жителей республики
Глава Башкирии Радий Хабиров 31 марта сообщил о двух новых случаях Covid-19 в регионе, а также о введении режима самоизоляции для всех жителей республики
Уроженец Башкирии застрял на круизном лайнере в Австралии из-за коронавируса
Уроженец Сибая Руслан Муратгалин 26 февраля отправился в рейс на круизном лайнере из Сиднея. Мужчина трудится на корабле газосварщиком. 7 марта, когда су
С 1 апреля в Уфе начнется выдача спецпропусков
В Уфе разработано положение о действии пропускной системы на территории городского округа на период введения режима самоизоляции, сообщил глава столично
«Улицы должны быть освещены, не вздумайте на этом экономить!» - Радий Хабиров
«Не вздумайте в эти дни начинать экономить на освещении. Улицы, дворы должны быть освещены, максимально, я бы попросил, не вздумайте начинать выключать с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть