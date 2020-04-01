Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии не стал уходить на режим самоизоляции Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров не стал уходить на режим полной самоизоляции, но при этом соблюдает все необходимые меры безопасности, предписанные врачами. Об этом он заявил журналистам после того, как ознакомился с готовностью уфимских больниц к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией и ходом строительства новой инфекционной больницы в Уфимском районе.

«Я выполняю все требования, но, по сути, нахожусь на работе. Что мы будем делать, если органы государственной власти не будут работать?», — сказал Радий Хабиров.

Он также поблагодарил жителей республики за понимание ситуации и соблюдение режима полной самоизоляции. Напомним, на территории республики он действует с 20 часов 31 марта. Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания). Выходить из дома можно только в исключительных случаях.

Подробный репортаж о сегодняшней рабочей поездке главы Башкортостана по объектам здравоохранения Уфы смотрите завтра в 21.45 на телеканале БСТ в программе «Республика LIVE».