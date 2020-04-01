Фото: Максим Штурм специально для ИА «Башинформ» В Башкирии оштрафовали женщину за фейковую информацию о коронавирусе Фото: Максим Штурм специально для ИА «Башинформ»

37-летняя жительница города Салават наказана за распространение фейк-ньюс о новом коронавирусе. По данным пресс-службы республиканского МВД, женщина в социальных сетях оставила комментарий под постом о «горячей» теме. Полиция оперативно установила личность нарушительницы.

«При этом женщина осознавала, что эта информация не соответствует действительности. Материалы по данному административному производству переданы в суд», — сообщили в ведомстве.

В итоге служители Фемиды назначили распространительнице фейков штраф – 15 тысяч рублей.