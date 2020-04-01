Фото: Пресс-служба Минсельхоза РБ В Башкортостане начались весенне-полевые работы Фото: Пресс-служба Минсельхоза РБ

В республике стартовал полевой сезон 2020 года. 31 марта к закрытию влаги на полях приступили аграрии сельхозпредприятия «Нерал-Буздяк» Буздякского района, сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ.

За предыдущий день работы были проведены на 200 гектарах, сегодня закрытие влаги продолжается, отметил замглавы района Рим Нугуманов.

Для коллективов предприятий АПК, производств в сфере переработки и производства продукции начинается горячая пора, и ограничительные меры в связи с распространением короновирусной инфекции здесь не действуют.

Как отметил на онлайн-брифинге 30 марта заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, несмотря ни на что, весенне-полевые работы аграрии региона проведут, оптимальные сроки сева пропустить нельзя.

В республике площадь ярового сева в 2020 году составит около 2 млн 50 тыс. га. Озимые осенью были посеяны на площади около 400 тыс. га. По предварительному прогнозу их перезимовки, в целом по республике гибель озимых культур может составить 6-8 %.