Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

1 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
В Башкирии на 01.04.20 - 8 случаев коронавирусной инфекции. Проведено 5635 анализов. Под подозрением - 107 человек. 1 пациент выздоровел.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за соблюдение режима самоизоляции

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за соблюдение режима самоизоляции Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил сегодня жителей республики за понимание и за соблюдение режима самоизоляции, который начал действовать в республике с 20 часов 31 марта. По его словам, принимая это решение власти прежде всего руководствовались рекомендациями врачей.

«Опыт других стран, которые уже выходят из пика, показал, что это основной и достаточно эффективный способ противостоять распространению инфекции. Я хотел бы поблагодарить жителей Башкортостана за их сознательность, люди к нам прислушались и поверили, нужно потерпеть какое то время. Мы постараемся все сделать, чтобы минимизировать эти негативные последствия, но нам нужно быть вместе и организованно бороться с этой инфекцией. Пока надо посидеть дома», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».
Глава региона напомнил, что 6 апреля начинается учебный процесс в школах, который будет проходить дистанционно, и попросил родителей помогать своим детям. Первый урок четвертой четверти учебного года для всех школьников республики Радий Хабиров проведет лично в онлайн–режиме.
«Пока времени не было готовиться к нему, но за субботу–воскресенье я к нему подготовлюсь», — отметил глава Башкортостана.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, самоизоляция
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Башкирии объявил о полной самоизоляции всех жителей республики
Глава Башкирии Радий Хабиров 31 марта сообщил о двух новых случаях Covid-19 в регионе, а также о введении режима самоизоляции для всех жителей республики
Уроженец Башкирии застрял на круизном лайнере в Австралии из-за коронавируса
Уроженец Сибая Руслан Муратгалин 26 февраля отправился в рейс на круизном лайнере из Сиднея. Мужчина трудится на корабле газосварщиком. 7 марта, когда су
С 1 апреля в Уфе начнется выдача спецпропусков
В Уфе разработано положение о действии пропускной системы на территории городского округа на период введения режима самоизоляции, сообщил глава столично
«Улицы должны быть освещены, не вздумайте на этом экономить!» - Радий Хабиров
«Не вздумайте в эти дни начинать экономить на освещении. Улицы, дворы должны быть освещены, максимально, я бы попросил, не вздумайте начинать выключать с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть