Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за соблюдение режима самоизоляции Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил сегодня жителей республики за понимание и за соблюдение режима самоизоляции, который начал действовать в республике с 20 часов 31 марта. По его словам, принимая это решение власти прежде всего руководствовались рекомендациями врачей.

«Опыт других стран, которые уже выходят из пика, показал, что это основной и достаточно эффективный способ противостоять распространению инфекции. Я хотел бы поблагодарить жителей Башкортостана за их сознательность, люди к нам прислушались и поверили, нужно потерпеть какое то время. Мы постараемся все сделать, чтобы минимизировать эти негативные последствия, но нам нужно быть вместе и организованно бороться с этой инфекцией. Пока надо посидеть дома», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

«Пока времени не было готовиться к нему, но за субботу–воскресенье я к нему подготовлюсь», — отметил глава Башкортостана.

Глава региона напомнил, что 6 апреля начинается учебный процесс в школах, который будет проходить дистанционно, и попросил родителей помогать своим детям. Первый урок четвертой четверти учебного года для всех школьников республики Радий Хабиров проведет лично в онлайн–режиме.