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Александр Сидякин о перекрытом мосте между Башкирией и Татарией: Это эксцесс исполнителей

ОБЩЕСТВО
Фото: Ютазинский район

Александр Сидякин о перекрытом мосте между Башкирией и Татарией: Это эксцесс исполнителей Фото: Ютазинский район

Житель Башкортостана утром 1 апреля в соцсетях сообщил о том, что на границе с Татарстаном, в районе города Октябрьского, появилась бетонная баррикада. По его словам, блоки установили во время режима самоизоляции на мосту через местную реку, парализовав тем самым важную для местных жителей транспортную артерию.

В администрации главы Башкортостана прокомментировали ситуацию с перекрытием моста.

«Я думаю, что никаких централизованных решений наши братья-татары в этом смысле не принимали. Президент сказал, что границ между регионами не существует, тем более, между двумя нашими братскими республиками. Думаю, что это эксцесс исполнителей, которые просто перестарались, и может быть как-то неверно истолковали какие-то сигналы, — пояснил руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин. – Неделю назад я разговаривал с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, мы обговаривали вопрос совместного ремонта этого моста, поскольку им пользуются жители обеих республик. И было бы правильно его отремонтировать совместными усилиями. Мы нашли на эту тему компромисс и выработали решение. Сейчас же нам надо вместе сосредоточиться на самоизоляции: оставаться дома и не заражать своих близких».

Агентство «Башинформ» также обратилось за комментарием по поводу инцидента в администрацию Ютазинского района Татарстана. Выяснилось, что меры приняты из-за неудовлетворительного состояния конструкции.

«В связи с многочисленными обращениями жителей поселка городского типа Уруссу по капитальному ремонту моста через реку Ик и проведенному техническому обследованию моста специальной организацией в 2016 году — техническое состояние основных несущих конструкций моста оценивается как неудовлетворительное. Так как зима 2019-2020 годов была теплой, несущие конструкции моста подверглись коррозии, появились трещины на металлической конструкции, бетонные основания находятся в критическом состоянии», — пояснили в администрации.

По информации муниципалитета, в асфальте образовались поперечные трещины глубиной 15 см, шириной 30 см, а также ямы глубиной 30 см, шириной 65 см. Поэтому исполнительный комитет Ютазинского муниципального района принял решение перекрыть дорогу по мосту Уруссу-Октябрьский через реку ИК со стороны Уруссу Татарстана. Здесь были установлены железобетонные блоки.

Сейчас водителям предлагают воспользоваться объездной дорогой через село Абсалямово.

ИА «Башинформ»
Теги: граница, дороги
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