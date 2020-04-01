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Под Уфой талыми водами подтопило проезжую часть

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Под Уфой талыми водами подтопило проезжую часть Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В информационно-диспетчерский центр Уфы 31 марта поступило сообщение о подтоплении проезжей части улицы Сосновской в микрорайоне Максимовка талыми водами. Установлено, что произошел перелив дороги протяженностью 200 метров, глубиной 10 см.

Сотрудники Управления пожарной охраны Уфы, МЧС РБ, Управления гражданской защиты столицы оперативно организовали работу по откачке воды.

«Сейчас работа продолжается, задействовано пять единиц техники. По состоянию на 11.00 часов 1 апреля, откачали порядка 8 000 кубометров воды», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Движение на подтопленном участке не перекрыто. Подтопленных домов и социально значимых объектов нет.

ИА «Башинформ»
Теги: паводок, УГЗ по Уфе
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