Под Уфой талыми водами подтопило проезжую часть

Движение на подтопленном участке не перекрыто. Подтопленных домов и социально значимых объектов нет.

«Сейчас работа продолжается, задействовано пять единиц техники. По состоянию на 11.00 часов 1 апреля, откачали порядка 8 000 кубометров воды», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

В информационно-диспетчерский центр Уфы 31 марта поступило сообщение о подтоплении проезжей части улицы Сосновской в микрорайоне Максимовка талыми водами. Установлено, что произошел перелив дороги протяженностью 200 метров, глубиной 10 см.

ИА «Башинформ»

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