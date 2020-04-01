Жители Уфы могут заказать доставку фермерских продуктов на дом в период самоизоляции

В Уфе появился интернет-магазин с фермерскими продуктами. Магазин создан с целью поддержки как башкирских товаропроизводителей, так и населения во время режима всеобщей изоляции.

В режиме самоизоляции выбор продуктов ограничен ассортиментом ближайшего магазина, в радиусе 100 метров от места жительства. Интернет-магазин дает возможность заказать до дома/квартиры качественный и безопасный товар, произведенный в Башкирии. Уже сейчас на новоиспеченном сайте можно найти молочные продукты, мясо, птицу, квас, мед, хлеб и другие товары.

На сайте http://medoufa.ru/ жители Уфы могут заказать продовольственные товары с доставкой на дом.

Так же оформить доставку можно по телефону в г.Уфа +7 (347) 246-46-40.

Товаропроизводители республики начали объединяться в целях сохранения бизнеса и рабочих мест, поддержания экономики региона. Любой производитель продовольственных товаров Башкирии может бесплатно разместить свой продукт да сайте, если он соответствует следующим требованиям: товар производится на территории республики, на товар имеются все необходимые документы и сертификаты качества.