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Строительство новой инфекционной больницы в Уфе будет закончено в июне - глава Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Строительство нового клинико-диагностического инфекционного центра в Уфе будет закончено в июне. Сегодня с ходом работ ознакомился глава Башкортостана Радий Хабиров. Строительство здесь идет полным ходом, продолжаются землеустроительные работы. Руководитель проекта Дмитрий Дудко рассказал, что уже 14 апреля будут сданы под ключ общежития для врачей, сам проект больницы выполнен в рекордно короткие сроки — всего за 8 дней. Глава Башкортостана дал поручение строителям вести стройку по намеченному графику, не снижая темпов работ. К июню больница должна быть сдана. Радий Хабиров также дал поручение главе администрации Уфимского района Вилорию Угарову уже в апреле высадить по периметру больницы крупномеры — деревья хвойной породы.

«Они будут создавать определенный уют и оберегать от шума пациентов. Согласуйте всё со строителями, и начинайте эти работы в конце апреля», — сказал глава региона.

По его словам, это своего рода вызов как для управленческой команды, так и для строителей республики.

«Мы никогда в истории не строили в такие рекордно короткие сроки такой объект общей площадью в 16 тысяч квадратных метров, он сложный технологически. Мы должны быть готовы к любим вариантам развития событий и страхуемся на худший сценарий. Эта больница нам нужна, учитывая масштабы республики», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, инфекционная больница
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