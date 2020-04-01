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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Любой случай смерти от коронавируса в республике мы будем оценивать как ЧП

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня посетил Демскую городскую клиническую больницу Уфы. Она перепрофилирована под инфекционный госпиталь. Главврач больницы Фанил Шамигулов рассказал, что на сегодняшний день здесь развернуто 215 коек для больных коронавирусной инфекцией, создано отдельное детское отделение, палаты интенсивной терапии, реанимационные палаты. Все они оснащены необходимым оборудованием. Здесь будет работать обсервационное родильное отделение и для беременных женщин, в случае если у них обнаружат коронавирус. Главе региона показали, как будет проходить маршрутизация больных вирусом, он осмотрел готовность больницы, поинтересовался наличием необходимых лекарств, вопросами организации питания, средств защиты для врачей.

«Сегодня важно обеспечить и безопасность медицинского персонала, который работает в этих сложных условиях. Мы благодарим врачей, весь медицинский персонал за их самоотверженность. Сегодня важно понимать, что любой случай смерти от коронавируса в республике мы будем оценивать как ЧП и очень важно не допустить этого. Поэтому мы бросаем все силы и средства на борьбу с этой инфекцией», — отметил Радий Хабиров.

Республика, по словам главы региона, готова ко всем сценариям развития ситуации, по разным прогнозам пик инфекции ожидается в конце апреля. Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин рассказал, что в городе готов к работе круглосуточный детский сад для детей медиков, который обеспечен всем необходимым. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, вся система готова к работе, медицинский персонал понимает всю серьезность ситуации. Демская больница готова принимать больных уже с завтрашнего дня.

Азат Гиззатуллин
Теги: коронавирус, Радий Хабиров
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