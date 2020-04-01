Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

1 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
В Башкирии на 01.04.20 - 8 случаев коронавирусной инфекции. Проведено 5635 анализов. Под подозрением - 107 человек. 1 пациент выздоровел.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Как в Уфе получить пропуск на передвижения при действующем режиме полной самоизоляции

ОБЩЕСТВО

С 20 часов 31 марта в Башкирии введен режим полной самоизоляции.

Нельзя выходить из дома без уважительной причины: разрешено сходить только за продуктами, лекарствами, выбросить мусор и выгулять собаку.

Жителям, работающим на предприятиях жизнеобеспечения, на которых не распространяется режим полной самоизоляции, необходимо получить пропуск на передвижения.

На брифинге 1 апреля заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов рассказал, как его получить.

1. Пропуска выдаются только на людей. На транспорт, спецтранспорт и на другие виды техники пропуска не выдаются.

2. Разработано два вида пропусков. Первый — пластиковый. Он выдается муниципальным служащим и работникам предприятий жизнеобеспечения, волонтерам и дружинникам, которые помогают сотрудникам МВД.

Второй вариант — справка кадровой службы предприятия, которое продолжает работу в режиме самоизоляции.

3. Выдача пластиковых пропусков производится в управлении делами администрации Уфы. Пластиковый пропуск имеет уникальный номер, его передача другим людям запрещена.

Если предприятие продолжает работу в режиме самоизоляции, на предприятии должен быть приказ на период режима повышенной готовности с пофамильным перечнем сотрудников, которые должны выходить на работу. На основании этого приказа работодатель выдает справки персонально каждому сотруднику.

4. При нахождении на улице сотрудникам органов внутренних дел необходимо предъявить удостоверение личности, пропуск или справку.

5. При движении на автомобиле также необходимо предъявить документ, на основании которого человек находится вне дома. При предъявлении документов и водителем, и всеми пассажирами, никаких мер воздействия — штрафов и взысканий — не будет.

6. Автомобили органов государственной и муниципальной власти также будут снабжены пропусками для заезда на территорию.

«Такой порядок выдачи пропусков временный. При ухудшении эпидемиологической ситуации муниципалитет вправе ввести более жесткие меры и выдавать только персональные пропуски», — сказал Рустем Газизов.

Розалия Валеева
Теги: коронавирус, пропуск, режим самоизоляции
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Башкирии объявил о полной самоизоляции всех жителей республики
Глава Башкирии Радий Хабиров 31 марта сообщил о двух новых случаях Covid-19 в регионе, а также о введении режима самоизоляции для всех жителей республики
Уроженец Башкирии застрял на круизном лайнере в Австралии из-за коронавируса
Уроженец Сибая Руслан Муратгалин 26 февраля отправился в рейс на круизном лайнере из Сиднея. Мужчина трудится на корабле газосварщиком. 7 марта, когда су
С 1 апреля в Уфе начнется выдача спецпропусков
В Уфе разработано положение о действии пропускной системы на территории городского округа на период введения режима самоизоляции, сообщил глава столично
«Улицы должны быть освещены, не вздумайте на этом экономить!» - Радий Хабиров
«Не вздумайте в эти дни начинать экономить на освещении. Улицы, дворы должны быть освещены, максимально, я бы попросил, не вздумайте начинать выключать с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть