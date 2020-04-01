Как в Уфе получить пропуск на передвижения при действующем режиме полной самоизоляции
С 20 часов 31 марта в Башкирии введен режим полной самоизоляции.
Нельзя выходить из дома без уважительной причины: разрешено сходить только за продуктами, лекарствами, выбросить мусор и выгулять собаку.
Жителям, работающим на предприятиях жизнеобеспечения, на которых не распространяется режим полной самоизоляции, необходимо получить пропуск на передвижения.
На брифинге 1 апреля заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов рассказал, как его получить.
Второй вариант — справка кадровой службы предприятия, которое продолжает работу в режиме самоизоляции.
Если предприятие продолжает работу в режиме самоизоляции, на предприятии должен быть приказ на период режима повышенной готовности с пофамильным перечнем сотрудников, которые должны выходить на работу. На основании этого приказа работодатель выдает справки персонально каждому сотруднику.
4. При нахождении на улице сотрудникам органов внутренних дел необходимо предъявить удостоверение личности, пропуск или справку.
«Такой порядок выдачи пропусков временный. При ухудшении эпидемиологической ситуации муниципалитет вправе ввести более жесткие меры и выдавать только персональные пропуски», — сказал Рустем Газизов.