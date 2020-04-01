Как в Уфе получить пропуск на передвижения при действующем режиме полной самоизоляции

С 20 часов 31 марта в Башкирии введен режим полной самоизоляции.

Нельзя выходить из дома без уважительной причины: разрешено сходить только за продуктами, лекарствами, выбросить мусор и выгулять собаку.

Жителям, работающим на предприятиях жизнеобеспечения, на которых не распространяется режим полной самоизоляции, необходимо получить пропуск на передвижения.

На брифинге 1 апреля заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов рассказал, как его получить.

1. Пропуска выдаются только на людей. На транспорт, спецтранспорт и на другие виды техники пропуска не выдаются.

2. Разработано два вида пропусков. Первый — пластиковый. Он выдается муниципальным служащим и работникам предприятий жизнеобеспечения, волонтерам и дружинникам, которые помогают сотрудникам МВД. Второй вариант — справка кадровой службы предприятия, которое продолжает работу в режиме самоизоляции.

3. Выдача пластиковых пропусков производится в управлении делами администрации Уфы. Пластиковый пропуск имеет уникальный номер, его передача другим людям запрещена. Если предприятие продолжает работу в режиме самоизоляции, на предприятии должен быть приказ на период режима повышенной готовности с пофамильным перечнем сотрудников, которые должны выходить на работу. На основании этого приказа работодатель выдает справки персонально каждому сотруднику.

4. При нахождении на улице сотрудникам органов внутренних дел необходимо предъявить удостоверение личности, пропуск или справку.

5. При движении на автомобиле также необходимо предъявить документ, на основании которого человек находится вне дома. При предъявлении документов и водителем, и всеми пассажирами, никаких мер воздействия — штрафов и взысканий — не будет.

6. Автомобили органов государственной и муниципальной власти также будут снабжены пропусками для заезда на территорию.

«Такой порядок выдачи пропусков временный. При ухудшении эпидемиологической ситуации муниципалитет вправе ввести более жесткие меры и выдавать только персональные пропуски», — сказал Рустем Газизов.