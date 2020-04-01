Фото: Валерий Шахов 206 жителей Башкирии нарушают обязательный режим самоизоляции Фото: Валерий Шахов

В Башкирии 206 человек, которые прибыли из-за границы, не находятся дома, тем самым нарушают обязательный режим самоизоляции. Об этом на брифинге республиканского Минздрава сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина.

С 20 часов 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции для всех жителей республики. Указ подписан главой Башкирии Радием Хабировым. Также с 1 апреля 2020 года руководитель региона ограничил продажу алкогольной продукции с 18 до 10 часов.