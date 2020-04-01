Фото: Олег Яровиков В Башкирии изменен график работы поликлиник Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на ближайшие три дня — 1, 2 и 3 апреля изменен график работы поликлиник, заявила в среду на брифинге замминистра здравоохранения региона Ирина Кононова.

«Режим работы — с 8 до 19 часов — вместо установленного с 8 утра до 20 часов. Сокращение работы на один час связано именно с изменением работы общественного транспорта и введением ограничений на передвижение после 20.00. Поэтому мы приняли такое решение в отношение медработников», — пояснила замминистра здравоохранения региона.

Колл-центр для записи на прием к врачу: 1301 начинает свою работу с 8 утра.