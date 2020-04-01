Фото: ИА «Башинформ» В Военкомате Башкирии рассказали об особенностях весеннего призыва в период пандемии Фото: ИА «Башинформ»

В Военном комиссариате Башкирии рассказали об особенностях весеннего призыва в республике в период пандемии по коронавирусу.

Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации﻿ от 30 марта весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Весенний призыв в Башкортостане пройдет с учетом некоторых особенностей, связанных с профилактикой вирусных инфекций, сообщают в Военном комиссариате региона.

﻿«В военных комиссариатах республики, сборных пунктах, в пути следования и в воинских частях будут соблюдать все меры профилактики и контроля по предотвращению распространения опасной инфекции. У прибывающих в пункты будет измеряться температура», — подчеркнул военный комиссар региона Игорь Харченко.

Кроме того, все помещения ежедневно будут дезинфицироваться с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. На сборном пункте призывникам выдадут специальные контейнеры с предметами личной гигиены и маски.

С прибывающим в воинские части молодым пополнением спланирован комплекс карантинных мероприятий. Они займут не менее 14 дней. На это время личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз в сутки.

Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.

Что касается граждан, кто уже исполнил свой долг, отслужил срочную службу, то их увольнение будет проводиться в строгом соответствии с законодательством российской Федерации. Перед убытием к месту жительства с каждым из них будет проведен инструктаж специалистами медицинской службы.

Весной 2020 года Башкирия отправит на службу в армию более 5 тысяч новобранцев во все виды и рода войск. Первая отправка запланирована на 20 мая. Также молодые люди будут отправлены в научные роты, в том числе в Технополис «Эра».