Фейковое письмо

Фото: соцсети В МВД Башкирии прокомментировали фейковое письмо на имя начальника республиканского ГИБДД Фото: соцсети

В соцсетях неизвестные накануне выложили письмо якобы от имени мэра Уфы Ульфата Мустафина, адресованное главному госавтоинспектору региона Динару Гильмутдинову. В «документе» глава города просит оказать содействие в выделении экипажей ДПС для ограничения въезда в Уфу иногородних граждан.

При этом сообщается, что данные меры связаны с усиленными профилактическими мерами против распространения коронавируса.

В МВД Башкирии сегодня прокомментировали распространённое в соцсетях письмо.

«Данная информация содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер. Данного обращения в УГИБДД МВД по РБ не поступало. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации», — пояснили в ведомстве.