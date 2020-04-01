Фото: Ксения Калинина Аэропорт «Уфа» опроверг слухи об увольнениях сотрудников из-за коронавируса Фото: Ксения Калинина

Аэропорт «Уфа» опроверг слухи об увольнениях сотрудников из-за коронавируса. Руководитель пресс-службы уфимского авиаузла Татьяна Ризван на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что информация об увольнениях ложная.

«Ложная от первого до последнего слова. У нас работает 1500 человек, количество уволенных за последнее время не отличается от количества уволенных в прошлом месяце, в прошлом году. Как бы ни хотелось кому-то спекулировать на цифрах, — написала представитель аэропорта. — Да, нам сложно. Мы одними из первых столкнулись с экономическими последствиями происходящего сейчас. Проценты падения повторять не буду».

Как сообщало агентство «Башинформ», в связи с карантинными мероприятиями, призванными не допустить распространения коронавируса, полетная программа аэропорта «Уфа» сократилась: международные рейсы сокращены полностью, частота полетов на внутренних направлениях снизилась на 40%, объём обслуженных пассажиров на 60%.

В настоящее время аэропорт «Уфа» переходит на режим неполного рабочего времени. Это не затронет непрерывное производство, но если самолеты не летают, уменьшается нагрузка.

«Да, мы будем работать без премий. Все. От руководства до агента. Этот сценарий позволит нам избежать сокращения персонала, на это и направлены все силы, — пояснила Татьяна Ризван, добавив, что сотрудники аэропорта продолжают встречать инфицированных на рейсах, отвозить их в обсервацию, провожать к врачам. — И ни один из тех, кто работает на перроне или в терминале не уволился по причине «я боюсь».