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В Уфе водители Демской подстанции «скорой помощи» поедут на вызовы: конфликт решен

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе водители Демской подстанции «скорой помощи» поедут на вызовы: конфликт решен Фото: Валерий Шахов

Минздрав Башкирии прокомментировал ситуацию по невыплате зарплаты водителям, работающим на аутсорсинге в Демской подстанции скорой медицинской помощи Уфы и пригрозившим не выходить на работу.

Все они — работники «Автомобильной транспортной компании», которая не выплачивала им зарплату более двух месяцев.

«31 марта состоялась встреча руководителя автохозяйства Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф с водителями Демской подстанции, даны разъяснения о полномочиях «Автотранскома». Водителям предложен переход на новое место работы», — прокомментировала замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.
В этот же день 31 марта в Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф поступило восемь заявлений о принятии на работу от водителей СМП филиала №3 в Деме.

«Резерв водителей и санитарного автотранспорта для замещения в случае невыхода водителей скорой медицинской помощи ООО «Автотранском» имеется, — подчеркнула Ирина Кононова. — Подготовлены документы для претензионной работы по недобросовестному оказанию услуг по найму транспортных средств с экипажем для оказания скорой медицинской помощи населению Уфы и Уфимского района».
Между тем, как прокомментировали агентству «Башинформ» в Республиканской станции скорой медицинской помощи, проблема с выплатой зарплаты водителям Демской подстанции возникла из-за того, что автопарк подстанции находился на аутсорсинговом обслуживании у коммерческой организации.

«Хотя Республиканская станция скорой помощи своевременно и в полном объеме перечисляет деньги компании-аутсорсеру, руководство фирмы по неизвестным причинам не платило зарплату сотрудникам. Решать проблему пришлось в оперативном порядке, путем трудоустройства всех водителей в Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф. На сегодняшней день водителей и машин скорой помощи достаточно, чтобы обслуживать район и своевременно выезжать на вызовы, даже в условиях увеличения нагрузки», — заявила председатель профсоюзной организации Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Ильзира Усманова.

Галина Бахшиева
Теги: задолженность по зарплате, скорая помощь
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