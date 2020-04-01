Фото: Ксения Калинина Под Уфой рука годовалого малыша застряла в ножке стола - потребовалась помощь спасателей Фото: Ксения Калинина

В селе Михайловка Уфимского района 1 апреля рука годовалого ребенка застряла в игрушке. Информация о случившемся поступила в экстренные службы республики. Родители поспешили на помощь малышу, но все попытки вытащить руку ребенка оказались напрасными.

«На место происшествия оперативно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Выяснилось, что ребёнок засунул руку в одну из ножек детского стола. Спасатели аккуратно и, главное, безопасно освободили руку малыша», — сообщили в пресс-службе ведомства и призвали родителей не оставлять детей без присмотра.