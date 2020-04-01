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В случае госпитализации уфимцы могут временно оставить детей в органах опеки

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В случае госпитализации уфимцы могут временно оставить детей в органах опеки Фото: Олег Яровиков

В период распространения COVID-2019 уфимцы могут временно оставить детей в центре «Семья» или в социальном приюте.

Начальник Управления по опеке и попечительству Уфы Татьяна Квасникова рассказала, что делать в случаях экстренной или плановой госпитализации родителям, если у них нет возможности оставить ребенка у близких родственников или хороших знакомых.

Если у родителя или опекуна действительно нет подходящих людей, нужно обратиться в центр «Семья» или в социальный приют.

Если вас госпитализируют экстренно, то необходимо сказать врачу, что у вас есть несовершеннолетний ребенок и где он находится. Врач сообщает в органы опеки и попечительства. Сотрудники органов опеки и попечительства решают, куда поместить ребенка. В случае, если у ребенка был контакт с больным родителем, нужно сообщить на горячую линию: 8 (347)-279-91-20 или в медицинскую организацию по месту жительства для решения вопроса госпитализации или помещения в социальный приют для детей и подростков центров «Семья», либо в дом-ребенка. Обо всех перемещениях ребенка и его состоянии родителю будут сообщать представители медицинской организации или детского учреждения. После выписки ребенка сразу можно забрать домой

При плановой госпитализации, если ребенка по объективным причинам не с кем оставить, обратитесь в орган опеки и попечительства, в центр «Семья» или социальный приют. Адреса и телефоны служб размещены на Семейном портале семьярб.рф﻿. Забрать ребенка домой можно будет в любое время. Пока ребенок находится в детском учреждении, он зачисляется на полное государственное обеспечение с шестиразовым питанием, обеспечением одеждой, продолжает учебные занятия и имеет возможность поддерживать связь со своими родными и близкими.

ИА «Башинформ»
Теги: опека
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