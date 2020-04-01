Фото: www.facebook.com/radiyhabirov В Башкирии вводится запрет на продажу алкоголя в определенные часы Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

На всей территории Башкортостана, включая пивные, кафе и рестораны, вводится запрет продажи алкоголя с 18.00 до 10.00 часов. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава региона Радий Хабиров.

«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно — усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», — сообщил Радий Хабиров.

Согласно указу главы региона, запрет будет действовать с 1 апреля до отмены режима «Повышенная готовность».