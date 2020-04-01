Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

1 апреля Среда

Уфа   °

Молния
В Башкирии на 01.04.20 - 8 случаев коронавирусной инфекции. 1 человек выздоровел. Все телефоны горячих линий - по ссылке.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе с нарушителей режима полной самоизоляции начали брать объяснительные

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе с нарушителей режима полной самоизоляции начали брать объяснительные Фото: Валерий Шахов

1 апреля около здания ГИБДД по улице Лесотехникума, 20/1, наблюдалось скопление автовладельцев. Все они прибыли в отдел республиканской Госавтоинспекции для регистрации транспортных средств и прицепов. Однако на входе оказался стол, который перекрыл им вход в здание.

Более того, по словам очевидцев, прибывших автовладельцев к месту регистрации машин, попросили написать объяснительные за нарушение режима полной самоизоляции, которая действует в Башкирии с 20 часов 31 марта.

Свидетели событий отмечают, что штрафы никому не выписали, но настроение испорчено. Ранее в пресс-службе МВД сообщали о том, что в случае необходимости регистрации или снятия с учета транспортного средства в период карантина стоит заранее записаться на прием через сайт «Госуслуги» (для доказательства распечатать время приема) и прибыть в отдел ГИБДД в назначенное время.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, ГИБДД, МВД, режим самоизоляции
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Башкирии объявил о полной самоизоляции всех жителей республики
Глава Башкирии Радий Хабиров 31 марта сообщил о двух новых случаях Covid-19 в регионе, а также о введении режима самоизоляции для всех жителей республики
Уроженец Башкирии застрял на круизном лайнере в Австралии из-за коронавируса
Уроженец Сибая Руслан Муратгалин 26 февраля отправился в рейс на круизном лайнере из Сиднея. Мужчина трудится на корабле газосварщиком. 7 марта, когда су
С 1 апреля в Уфе начнется выдача спецпропусков
В Уфе разработано положение о действии пропускной системы на территории городского округа на период введения режима самоизоляции, сообщил глава столично
«Улицы должны быть освещены, не вздумайте на этом экономить!» - Радий Хабиров
«Не вздумайте в эти дни начинать экономить на освещении. Улицы, дворы должны быть освещены, максимально, я бы попросил, не вздумайте начинать выключать с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть