Фото: Валерий Шахов В Уфе с нарушителей режима полной самоизоляции начали брать объяснительные Фото: Валерий Шахов

1 апреля около здания ГИБДД по улице Лесотехникума, 20/1, наблюдалось скопление автовладельцев. Все они прибыли в отдел республиканской Госавтоинспекции для регистрации транспортных средств и прицепов. Однако на входе оказался стол, который перекрыл им вход в здание.

Более того, по словам очевидцев, прибывших автовладельцев к месту регистрации машин, попросили написать объяснительные за нарушение режима полной самоизоляции, которая действует в Башкирии с 20 часов 31 марта.

Свидетели событий отмечают, что штрафы никому не выписали, но настроение испорчено. Ранее в пресс-службе МВД сообщали о том, что в случае необходимости регистрации или снятия с учета транспортного средства в период карантина стоит заранее записаться на прием через сайт «Госуслуги» (для доказательства распечатать время приема) и прибыть в отдел ГИБДД в назначенное время.