Фото: Олег Яровиков Восьмой заболевший коронавирусом в Башкирии выявлен в Кумертау Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Кумертау зафиксирован второй случай заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава города Олег Фролов.

По состоянию на 31 марта в республике сообщалось о семи подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Среди них — 67-летняя жительница Кумертау, вернувшаяся из Европы. Кто из горожан стал вторым зараженным вирусом, мэр города не уточнил.

Олег Фролов призвал жителей города не нарушать режим самоизоляции, оставаться дома и соблюдать все рекомендации по профилактике. Самое безопасное место сейчас — ваш дом, отметил он.