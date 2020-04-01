Фото: Олег Яровиков В Уфе на полтора месяца введут ограничение движения по улице Дагестанской Фото: Олег Яровиков

В Уфе движение по улице Дагестанской на участке от улицы Правды до Магистральной будет ограничено в период с 1 апреля по 15 мая из-за выполнения ремонтных работ.

На первом этапе будет закрыта половина проезжей части, на втором этапе – вся улица.

Мэрия просит отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения и заранее планировать маршрут движения.

Ранее сообщалось, что в столице республики сейчас действует режим полной самоизоляции.