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Уфимцы могут заказать доставку продуктов и товаров на дом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимцы могут заказать доставку продуктов и товаров на дом Фото: ИА «Башинформ»

Столичная мэрия опубликовала список сервисов, через которые уфимцы в условиях действия режима всеобщей самоизоляции могут заказать доставку продуктов и товаров на дом.

Администрация также информирует руководителей предприятий и организаций, что для включения в данный список можно обращаться по телефонным номерам 279-05-58 и 279-05-75 или написать на электронный адрес upr@ufacity.info.

Напомним, указ о режиме самоизоляции по месту проживания для всех жителей республики действует с 20.00 часов 31 марта. Согласно нему выходить из дома можно только в исключительных случаях.

О правилах и особенностях режима читайте в материале «Башинформа» «Сидим дома. Что жителям Башкирии нужно знать об общей самоизоляции»﻿.

ИА «Башинформ»
Теги: доставка продуктов
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