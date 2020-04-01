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«Подумайте о других людях»: Каринэ Хабирова призвала жителей Башкирии оставаться дома

ОБЩЕСТВО
Фото: www.instagram.com/k.khabirova/

«Подумайте о других людях»: Каринэ Хабирова призвала жителей Башкирии оставаться дома Фото: www.instagram.com/k.khabirova/

Супруга главы Башкортостана Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram призвала граждан оставаться дома, чтобы остановить пандемию коронавируса, а также соблюдать простые правила гигиены.

«Сейчас действительно время, когда объединяются все: жители одного дома, города, республики, страны и мира, чтобы остановить пандемию. Оставайтесь дома, и не забывайте про простые правила гигиены, рекомендованные ВОЗ, которые уберегут вас», — написала Каринэ Хабирова и напомнила о том, что следует:

— регулярно и тщательно мыть руки с мылом;

— соблюдать дистанцию не менее двух метров в общественных местах;

— не собираться компаниями, не ходить к друг другу в гости — это может быть опасно;

— не трогать руками глаза и лицо.

«Соблюдайте правила респираторной гигиены и помните, что каждый из нас сейчас может быть уже болен или носителем вируса, поэтому подумайте о других людях и не оставляйте возможности вирусу распространиться дальше! Надевайте маски! Вооружитесь масками многоразовыми, тканевыми! Одноразовых масок нужно очень много, и их не напасёшься на весь период. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Следите за новейшей и достоверной информацией, выполняйте рекомендации специалистов», — обратилась к подписчикам супруга главы республики, добавив, что следует помнить и о психологическом состоянии дома. — Самое время подарить близким любовь и заботу!».

Как сообщало агентство «Башинформ», в Республике Башкортостан в 20.00 часов 31 марта 2020 года вступил в силу указ главы республики Радия Хабирова о полной самоизоляции граждан. До какого времени продлится режим самоизоляции в Башкирии, решится в конце недели.

Полная самоизоляция – это карантинный режим, который предполагает обязательное нахождение людей в пределах дома или квартиры. Вескими причинами покинуть дом считаются:

1. обращение за экстренной медицинской помощью или в связи с угрозой жизни и здоровью;

2. выход на работу в случае, если обязан;

3. выгул домашних питомцев — не далее 100 метров от дома;

4. вынос мусора;

5. покупки в магазине или аптеке.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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