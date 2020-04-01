Фото: РКЦ Башкирские кардиохирурги избавили беременную пациентку от тахикардии Фото: РКЦ

Башкирские кардиохирурги провели сложную операцию на сердце беременной женщины. Долгие годы пациентка мучилась от тахикардии. Заболевание обострилось во время беременности. После обследования будущую маму направили в кардиоцентр.

Ее лечащий врач, заведующий отделением РКЦ Ильдус Сагитов со своей командой провели больной электрофизиологическое исследование и радиочастотную катетерную аблацию. Практика показывает, что данная технология позволяет радикальное лечение тахикардий на закрытом сердце с минимальной травматизацией. В течение 13 лет в РКЦ ежегодно выполняются до 200 подобных операций, сообщает пресс-служба медучреждения.

Суть операции заключается в том, что через катетеры, установленные в венах бедра и руки, вводятся электроды, которые достигают правого предсердия, где и возникает очаг хаоса. Кончики электродов нагреваются до 50 градусов и путем точечного прижигания проблемного участка образуют линию, которая становится препятствием для прохождения патологического импульса.

Обычно операция с первого до последнего момента проходит под рентгеноконтролем. Но в данном случае рентгеновские лучи могли бы навредить здоровью плода. Поэтому было принято решение использовать навигационную систему, благодаря которой все происходящее в трехмерном изображении было выведено на экран компьютера. Аппарат помог избежать повреждений сосудов и мягких тканей как будущей мамы, так и ребенка.

Благодаря слаженным действиям специалистов заболевание было устранено. Уже на следующий день пациентка была выписана.