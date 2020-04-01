В Башкирии на помощь волонтерам ОНФ пришли автодилеры, общепит и автошколы

Фото: Денис Гаврилов





Фото: Денис Гаврилов

В Уфе за рулем автомобиля, который развозит волонтеров с продуктами и лекарствами, сидит лично владелец официального дилера «Мерседес-Бенц». Сразу в нескольких регионах страны бизнесмены предложили волонтерским штабам ОНФ помощь с перевозкой добровольцев.

Общероссийский народный фронт выражает искреннюю признательность предпринимателям и водителям, присоединившимся к всероссийской акции «Мы вместе». «Сейчас из-за режима самоизоляции во многих городах общественный транспорт начинает работать по другому графику, поэтому нам очень нужны транспортные волонтеры, – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов. – Большое количество людей обращается на сайт Мывместе с предложением стать автоволонтером, добровольцы готовы выделить от нескольких часов в день до нескольких дней в неделю на общественно важную деятельность. Мы связываемся с заявителями, принимаем их помощь, но потребность в услугах автоперевозок постоянно растет, особенно не хватает транспорта в небольших и отдаленных населенных пунктах».

Бизнес, который и сам сейчас переживает не лучшие времена, выделяет свои ресурсы для облегчения труда волонтеров. В Уфе вслед за учредителями компании «Арт-моторс» (официального дилера «Мерседес-Бенц») три автомобиля (с инструкторами за рулем) выделила автошкола «Приоритет». В региональном волонтерском штабе Башкирии теперь спокойны за ребят – они передвигаются быстро, безопасно и с проверенными водителями.

«Я, мы как компания не могли оставаться в стороне, когда происходит такая всенародная беда, – прокомментировал свою инициативу владелец «Арт-моторс» Андрей Шмергельский. – Мы хотим, чтобы это не переросло в трагедию. Поэтому продолжим делать в рамках наших возможностей, сил и компетенций все, чтобы не остаться в стороне и внести вклад в общее дело».

«За 10 дней, в течение которых работает волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам, мы ещё раз убедились в том, как у нас много добрых и отзывчивых людей. Это очень ценно особенно сейчас, когда наша поддержка нужна самым уязвимым категориям населения. Каждый день к нам с предложением помочь обращаются бизнес-структуры и неравнодушные горожане. Помощь предлагают самую разную. Например, обеспечение питанием наших волонтёров-медиков, которые целый день доставляют продукты и лекарства заявителям. Огромная признательность людям, которые откликнулись на наш призыв и готовы накормить ребят вкусной и полезной едой. Это «Глобус Гурман», сеть халяльных кафе «Баракат» , Общественный фонд развития города. Каждый вносит свою лепту в большое и благородное дело», — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ Виталий Брыкин.