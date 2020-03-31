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В Башкирии набирают моду этнические мотивы в одежде

ОБЩЕСТВО

Уфимский модельер Радик Хайруллин выпустил линейку классических мужских костюмов дореволюционной Башкирии, которые представляют собой современную реплику традиционных башкирских камзолов. Накануне в таком костюме записал видеообращение к подписчикам в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. Такой же костюм продемонстрировал в соцсетях член Общественной палаты России от Башкирии Ростислав Мурзагулов.

Костюмы начали активно раскупать политики, чиновники правительства и бизнесмены в республике.

«Идея создания этой коллекции возникла у меня в связи с тем, что в регионе активно входит в моду национальная одежда в современном прочтении. Радию Хабирову костюм приобрела его супруга», — поделился Хайруллин.

Линейка Хайруллина представлена костюмами в разных ценовых категориях. До этого большую популярность в регионе получила этноодежда ателье молодёжной моды DAMDAM и костюмы известного башкирского модельера Саимы Хасановой (бренд SARBI).

Напомним, что указом Радия Хабирова 16 апреля объявлен Днём национального костюма в республике.

ИА «Башинформ»
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