В Уфе улица Пугачева на месяц будет перекрыта для транспорта

В Уфе с 1 по 30 апреля улица Пугачева будет перекрыта для транспорта. Ограничение движения действует на участке от улицы Сочинская до улицы Бородинская, сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина — выполнение ремонта дорог в Уфимской агломерации. В период проведения работ по фрезированию временно будет перекрыта половина проезжей части улицы, в период проведения работ по устройству выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия — проезжую часть перекроют полностью.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.