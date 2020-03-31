Фото: Валерий Шахов Раввин Башкирии Дан Кричевский не подтвердил сообщение о заражении коронавирусом его детей Фото: Валерий Шахов

Главный раввин Башкирии не подтвердил информацию о том, что двое его детей заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом Дан Крический сообщил в разговоре с корреспондент ИА «Башинформ».

«Это спрашивайте у того, кто написал это», — прокомментировал Дан Кричевский.

Информация о том, что студент из Уфы заразился Covid-2019 во Франции и после этого передал вирус своей сестре размещена на портале «Бизнес Online». Там же указывается, что парень и девушка – дети главного раввина республики.

Отметим, у Дана Кричевского восемь детей.