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На время режима самоизоляции жителей Башкирии могут обязать носить с собой паспорт

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

На время режима самоизоляции жителей Башкирии могут обязать носить с собой паспорт Фото: Олег Яровиков

Глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов предложил дополнить указ главы Башкортостана о режиме самоизоляции пунктом об обязательном ношении с собой на улице документа, удостоверяющего личность.

«Считаю необходимым включить в указ обязательство граждан, выходящих на улицу, иметь при себе удостоверение личности или паспорт. Только на местах мы это не доведем», — отметил он на совещании, состоявшемся во вторник в правительстве.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил продумать поступившее предложение и согласился с тем, что брать с собой паспорт — это разумно.

«Надо продумать. Все наши действия необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством. На мой взгляд, правильно, чтобы с собой было какое-то удостоверение личности, я думаю, что это разумно. Мы посмотрим», — сказал он.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, режим самоизоляции, паспорт
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