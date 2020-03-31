Радий Хабиров порекомендовал привлечь к контролю за соблюдением изоляции народные дружины

Радий Хабиров порекомендовал главам муниципалитетов привлечь к контролю за соблюдением самоизоляции добровольные народные дружины.

С 20 часов 31 марта на территории республики вводится режим полной самоизоляции граждан.

«Кроме того, рекомендую привлекать сообщества отслуживших в армии, членов боевого братства, ветеранских организаций, отслуживших в Чечне и Афганистане», — сказал Радий Хабиров.

По его словам, у власти нет уверенности в том, что граждане будут сознательно выполнять необходимые ограничения, поэтому такая помощь нужна.

«Дружинникам нужно дать необходимый статус, провести инструктаж, и на патрулирование они должны выходить только в присутствии сотрудников органов внутренних дел», — пояснил Радий Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что они должны действовать «мягко, аккуратно, на убеждение, но результативно».

Радий Хабиров также напомнил о необходимости создать в больницах и магазинах условия для соблюдения дистанции не менее полутора метров.