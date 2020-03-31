С 1 апреля в Уфе начнется выдача спецпропусков

В Уфе разработано положение о действии пропускной системы на территории городского округа на период введения режима самоизоляции, сообщил глава столичной администрации Ульфат Мустафин.

По его словам, ответственность за изготовление временных пропусков возложена на Управделами мэрии Уфы.

«Разработаны эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для государственных органов управления, муниципальных предприятий и учреждений. Пропуска имеют перфорированную и персональную нумерацию, — пояснил он на совещании в правительстве. — Определена группа по приему заявок на выдачу спецпропусков. Номера телефонов: 8-917-800-37-68, 8-917-800-37-53. Время выдачи пропусков определено с 14 до 20 часов в ежедневном режиме, начиная с 1 апреля».

Согласно разработанному положению, руководители промышленных предприятий, потребительского рынка должны определить внутренним документом сотрудников, «работающих в непрерывном режиме в данный период для выдачи им справок — формой, предлагаемой для утверждения указом главы республики».

Мэрия Уфы предложила также указать номер телефона отдела кадров для удостоверения личности работника в случае необходимости.

Для всех транспортных средств, независимо от форм собственности, должны быть выписаны путевые листы.

«Положение разработано. До конца дня оно будет утверждено. Завтра все будет в общем доступе», — пообещал Мустафин.

Между тем, глава Башкирии Радий Хабиров поручил другим муниципалитетам республики изучить и принять на вооружение уфимский опыт.

«Пусть они привяжут к особенностям своих территорий и данные документы разработают. Каждый муниципалитет, каждый глава лично определяет для себя порядок обеспечения пропускного режима и, соответственно, выдачу разрешительных удостоверений», — подчеркнул он.