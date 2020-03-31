Фото: Олег Яровиков «Улицы должны быть освещены, не вздумайте на этом экономить!» - Радий Хабиров Фото: Олег Яровиков

«Не вздумайте в эти дни начинать экономить на освещении. Улицы, дворы должны быть освещены, максимально, я бы попросил, не вздумайте начинать выключать свет!» — сказал Радий Хабиров главам муниципалитетов о периоде действия режима самоизоляции. Этого нельзя допустить в связи с возможностью усиления преступности на опустевших улицах.

«Я очень боюсь, что вот эта нечисть и твари сейчас могут начать выскакивать, воспользуются случаем. Чтобы не пошли грабежи — прошу на это обращать внимание», — отметил Хабиров и предупредил, что за общественный порядок в муниципалитетах несет ответственность не только полиция, но и личную ответственность несут их главы.

Глава Башкортостана Радий Хабиров проводит совещание с главами муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференцсвязи. На нём обсуждаются меры по недопущению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, в том числе различные аспекты введения режима полной самоизоляции.