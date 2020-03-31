В Куюргазинском районе Башкирии создают «Историческое общество земляков»

В Куюргазинском районе решили создать новое сообщество «Историческое общество Куюргазинского района». Глава администрации муниципалитета Юлай Ильясов рассказал, что это даст возможность объединить усилия по сохранению и популяризации истории малой родины, традиций и культуры наших народов. На своей странице в социальных сетях он призвал всех земляков присоединиться к новому сообществу, а жителей предлагать свои кандидатуры к списку, который составила администрация района.

Народный артист Башкортостана, лауреат республиканской молодёжной премии имени Шайхзады Бабича, ведущий телеканала «Россия Башкортостан», уроженец села Якшимбетово Куюргазинского района Фирдат Галиев рассказал агентству «Башинформ», что он прекрасно относится к этой идее и готов поддержать своих земляков в хорошем начинании в такие сложные времена.

«Такое сообщество давно надо было создать. Сколько знаменитых личностей взрастил наш район: первый народный артист республики, профессиональный композитор Газиз Альмухаметов. Три Героя Советского Союза Гафиятулла Арсланов, Сальман Биктимиров и Хасан Гайсин с одной деревни Кинзебызово. Поэты, писатели, артисты, учёные, профессора, скульпторы. К сожалению, Куюргазинский район всегда держался в стороне, когда остальные районы проводили встречи, концерты в столице. Я уверен, что и наш район достоин заявить о себе, громко. В хорошем смысле. Наше молодое поколение должно знать и гордиться своими земляками. Это объединяет. Мы должны знать свою историю. Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ», — отметил наш коллега Фирдат Галиев.

«Вековые традиции народов Поволжья и Урала выработали особый менталитет мышления. Это люди своеобразные такие, умеющие жить вместе с разными народами Российской Федерации и в то же время соблюдать субординацию. У них общая ментальность, которая дает возможность развиваться, создавать общность и видеть мир в едином ракурсе. Это огромная сила, конечно. Что и делают народы Поволжья и Урала. Я считаю, что народы Поволжья и Урала — это основной костяк населения Российской Федерации, которые дают неотъемлемую часть как духовную культуру, как традиции, историю создания страны, начиная со времен еще Ивана Грозного, когда развивалась империя, эти наши народы ввелись в эту систему и до сегодняшнего дня сохранили свою самобытность, культуру, историю. Это самая значимая часть. То, что на территории Куюргазинского района создается историческое общество — это значимое, конечно, событие. Я думаю, что это общество сможет возродить те забытые традиции, культуры народов, проживающих на территории Куюргазинского района, и, конечно же, восстановить справедливость наших забытых героев. Как и при социалистическом строе, как и при царской империи, так и в современном мире. Вот если мы сможем все это поднять, рассказать, какие люди жили и живут на территории Куюргазинского района, какие национальности проживают на территории нашего района, как они здесь появились , что они сделали — было бы замечательно, конечно же», — поделился своим мнением с агентством ветеран труда, долгие годы проработавший в районах Крайнего Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, житель села Кривле-Илюшкино Куюргазинского района Анатолий Ефремов.

Идею главы администрации Куюргазинского района активно поддерживают и жители муниципалитета, которые предлагают свои кандидатуры в «Историческое общество».