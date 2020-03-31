Фото: ИА «Башинформ» В Башкортостане дистанционное обучение доступно и в отсутствие интернета - Минобразования Фото: ИА «Башинформ»

Все школьники Башкортостана готовы к переходу на дистанционное обучение, сообщила во время онлайн лектория «Единой России» по профилактике коронавируса замминистра образования и науки республики Инесса Косолапова.

По словам замминистра, все ученики республики разделены на три группы.

Те, у кого есть компьютер, подключенный к интернету, будут учиться онлайн. Занятие длится 30 минут. Также дети будут получать кейсовые задания.

У кого есть только мобильный интернет и телефон, будут получать необходимую информацию в различных мессенджерах и соцсетях.

Школьники в селах, где интернета нет совсем, получают материалы в бумажном виде сразу на две недели вперед.

«На время самоизоляции все контакты учителей и школьников будут проходить только по телефону и интернету», — подчеркнула Инесса Косолапова.

Для учебы есть ряд онлайн-платформ «Яндекс-класс» и другие. На региональном уровне определены два больших ресурса 02edu.ru﻿ и edu.bashkortostan.ru﻿. Все ссылки на полезные ресурсы размещены на сайтах школ.

Переходит на новый формат и дополнительное образование. По словам Инессы Косолаповой, спортивные направления возможны в формате индивидуальных программ и дома онлайн. Такие направления, как экологическое, техническое и другие, будут продолжаться в виде кейсов и проектных заданий.

В настоящее время рассматривается вопрос о переносе смен летних лагерей.

Напомним, в Министерстве образования и науки Башкортостана работает горячая линия по телефону (347) 292-11-51.