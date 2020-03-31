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Присвоение Героя России генералу Шаймуратову - эксклюзив в отечественной истории: Толкачев

ПОЛИТИКА

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев назвал эксклюзивным случаем присвоение президентом России Владимиром Путиным звания Героя России командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову.

«Депутаты Государственного Собрания, представители общественности в прежние годы неоднократно обращались к руководству страны с просьбой увековечить подобным образом память полководца, однако положительным образом вопрос решился только сейчас благодаря непосредственному участию главы республики Радия Хабирова, – прокомментировал Константин Толкачев. – Не припомню в отечественной истории других случаев, когда подобное звание было бы присвоено посмертно через 77 лет после гибели героя. Это эксклюзив, щедрый подарок, который глава государства преподнес в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне всем жителям нашей республики. К сожалению, законодательство не позволяет присвоить генералу Шаймуратову звание Героя Советского Союза, поскольку такого государства более не существует. Но сама неординарность события, его информационная значимость, уверен, искупят эту историческую несправедливость». Председатель Государственного Собрания отметил также, что последние месяцы стали очень плодотворными на события, нацеленные на увековечивание памяти воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

«В декабре приняты Государственным Собранием и вступили в силу изменения в Закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан», в соответствии с которыми появилась новая награда – орден генерала Шаймуратова, – рассказал Константин Толкачев. – В феврале мы внесли изменения в Закон «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан», в соответствии с которыми в республике теперь появилась новая памятная дата – День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 13 ноября. И вот в конце марта командиру дивизии присвоено звание Героя России. Каждое из этих событий – достойный вклад в большое дело сохранения памяти о подвиге наших земляков, передачу исторической памяти последующим поколениям».

ИА «Башинформ»
Теги: Минигали Шаймуратов, Герой России, Константин Толкачев
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