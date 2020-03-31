Фото: Валерий Шахов ГИБДД Башкирии сообщает о сложной обстановке на дорогах из-за пьяных водителей Фото: Валерий Шахов

Госавтоинспекция Башкирии сообщает о том, что на дорогах региона сохраняется сложная обстановка из-за пьяных водителей. В ведомстве призвали жителей региона к благоразумию в это непростое время, а также сохранять режим самоизоляции, не выходить на улицу без острой необходимости и тем более не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Только так получится обезопасить граждан на дорогах и не допустить смертельных ДТП, уверены в республиканской Госавтоинспекции.

«Некоторые наши сограждане, воспользовавшись вынужденным нахождением дома, употребляют спиртные напитки, после чего садятся за руль своих автомобилей, — пояснил руководитель ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов. — Ежедневно в автоавариях гибнут и получают увечья жители республики. А это чьи-то родители, дети, родные и близкие. Одна из причин аварий со смертельным исходом — управление в нетрезвом состоянии транспортом. Всем известно, что пьяный за рулем — преступник».

Только за минувшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 147 нетрезвых водителей.