Фото: администрация Уфы В Уфе продлен срок ограничения движения по улице Комсомольской Фото: администрация Уфы

Уфимские коммунальщики продлили срок ограничения движения по улице Комсомольской. На участке от улицы города имени Галле до Бессонова зимой начали строительство ливневого коллектора. На днях по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжат ремонт.

«Дорожные строители приступают к очередному фрезерованию существующего старого асфальтобетонного покрытия и устройству земляного полотна. Ограничение движения автотранспорта по улице Комсомольской на участке от улицы Города Галле до улицы Бессонова по трем полосам продлевается до 1 июня», — сообщили в пресс-службе администрации столицы Башкирии.

Транспорт будут пускать по одной полосе нечетной стороны Комсомольской в сторону Бессонова.

Напомним, реконструкция улицы Комсомольской протяженностью 3,84 км предполагает строительство дорожного покрытия, пешеходных и велодорожек, ливневой канализации, освещения и остановочных павильонов. В будущем там установят камеры видеонаблюдения, новые дорожные знаки и указатели.