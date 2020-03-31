Фото: Олег Яровиков В России могут временно приостановить регистрацию браков и разводов Фото: Олег Яровиков

Минюст России предложил временно приостановить регистрацию заключения и расторжения браков.

Такое предложение было направлено ведомством в адрес руководителей субъектов РФ в связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 1 июня 2020 года). В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных.