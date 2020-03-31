В Башкирии среди зараженных коронавирусом беременных женщин нет - Минздрав РБ
В Башкирии среди зараженных коронавирусом беременных женщин нет - Минздрав РБ Фото: Олег Яровиков
В Башкирии среди зараженных коронавирусом беременных женщин нет, сообщил сегодня министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Ранее в интернете была распространена информация о трех беременных женщинах, у которых якобы подтверждена коронавирусная инфекция и что они находятся в роддоме №3 г. Уфы.
Эта информация не соответствует действительности, уточнил глава Минздрава.