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#ШаймуратовГерой: жители Башкирии запустили в соцсетях новый флешмоб

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

#ШаймуратовГерой: жители Башкирии запустили в соцсетях новый флешмоб Фото: соцсети

Жители Башкирии запустили в соцсетях флешмоб в поддержку решения о присвоении звания Героя России генерал-майору Минигали Шаймуратову — первому командиру легендарной 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии. Стать частью масштабной акции может любой желающий. Для этого нужно выложить фото в социальные сети с хештегом #шаймуратовгерой.

К флешмобу уже присоединились самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, поэтесса и журналист Лариса Абдуллина, генеральный директор НСО РБ Артур Назиуллин и сотни других жителей республики, радующихся восторжествовавшей справедливости.

О том, что генерал-майор Минигали Шаймуратов указом президента России Владимира Путина посмертно награждён звездой Героя России, стало известно 30 марта. Глава Башкортостана Радий Хабиров первым сообщил об этом долгожданном событии в соцсетях.

«Сегодня — день, когда Президент России восстановил историческую справедливость. Я действительно об этом мечтал. Как и многие, кто еще сразу после окончания войны начали обращаться в разные инстанции с этой просьбой. И вот сейчас Президент России поддержал стремление нескольких поколений башкортостанцев. И принял решение сделать редчайшее исключение. Минигали Шаймуратов сегодня Указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России.

И есть что-то символичное, что произошло это в годы новых испытаний для всего мира. Ничего случайного в жизни не бывает. Это — повод задуматься. Объединиться вокруг нашей славной истории. Быть достойными Великих людей.

«Потомки Салавата отступать не умеют», — говорил генерал Шаймуратов, поднимая в атаку своих бойцов. И мы тоже никогда не сдадимся. Ни перед коварным врагом, ни перед эпидемиями 21 века», — написал Хабиров.

Именно эти слова легендарного комдива многие башкортостанцы изобразили на своих фотографиях в поддержку флешмоба.

ИА «Башинформ»
Теги: флешмоб, генерал Шаймуратов
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