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Глава района Башкирии поделился воспоминаниями о поездке к месту захоронения Шаймуратова

ОБЩЕСТВО
Фото: Руслан Гизатуллин

Глава района Башкирии поделился воспоминаниями о поездке к месту захоронения Шаймуратова Фото: Руслан Гизатуллин

Глава Кушнаренковского района Башкирии Руслан Гизатуллин поделился на своей странице в Facebook воспоминаниями о поездке по следам легендарной 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии, в том числе к месту захоронения генерала Минигали Шаймуратова.

«В связи с присвоением указом Президента Российской Федерации Владимира Путина генерал-майору Минигали Шаймуратову посмертно звания «Герой России», хочу поделиться одной пронзительной историей, которая случилась со мной в 2012 году. Тогда мне — заместителю министра молодежной политики и спорта республики, выпала честь стать участником Международного автопробега, посвященного памяти 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии. В юбилейный для дивизии год (тогда ей исполнилось 70 лет с момента формирования), мы проехались по местам боевой славы легендарной «стодвенадцатой» с целью привлечь внимание к необходимости присвоить Шаймуратову звание «Герой России». И, конечно, отдельным пунктом стало посещение города Петровское Луганской области (место, где погиб Шаймуратов). В поездке было много встреч, торжественных мероприятий, были посещения мест захоронений наших героев, переговоры с местной администрацией о необходимости ремонта наших обелисков и памятников.

Но сейчас я хочу рассказать вам не о формальных и штатных мероприятиях, а поведать пронзительную историю, которая наиболее остро запомнилась мне из всего нашего автопробега. На месте гибели Минигали Шаймуратова ко мне подошла учительница истории, которая одновременно являлась директором музея в местной школе. Она подошла, чтобы поблагодарить и рассказать историю, которую передала ей мать. За день до вхождения советских войск в Петровское эсэсовцы приняли решение перерезать за ночь все население деревни. Наши кавалеристы выбили эсэсовцев из деревни и ценою своей жизни спасли местное население. Бои на этом месте еще продолжались, но фашистам не удалось осуществить задуманное. Она сказала, что только благодаря бойцам Башкавдивизии они сейчас живут.

Вчера я с огромной радостью узнал о том, что Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову удалось добиться за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, всероссийского признания башкирского героя — генерала Шаймуратова!», — написал Руслан Гизатуллин.

ИА «Башинформ»
Теги: генерал Шаймуратов
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