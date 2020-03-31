Фото: ИА «Башинформ» Программа «Башкирские дворики» будет продолжена несмотря на ситуацию с коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

30 марта на оперативном совещании в Правительстве РБ глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что благоустройство подъездов и дворов в Башкирии пойдет по плану, несмотря на коронавирус.

Все денежные средства, которые заложены на программы ремонта подъездов, не сокращают. Задача муниципалитетов — организованно все сделать. Радий Хабиров запросил у Министерства ЖКХ РБ информацию о том, какие районы республики эту работу не выполняют.

«Завершен первый этап программы — согласование дизайн-проектов с населением. Сейчас идет организация подрядных работ, заключение договоров с подрядными организациями, определение конкретных сроков по началу и окончанию работ», — прокомментировал председатель профильной комиссии Общественной палаты республики Анатолий Дубовский.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2020 году на реализацию программы «Башкирские дворики» направят 2 млрд рублей. Благоустроят и отремонтируют 390 дворов.