Унистрой запустил дистанционный офис продаж: купить квартиру можно, не выходя из дома

Девелоперская компания «Унистрой»* успешно реализует online-продажи жилья в комплексе «Венский лес» и провела первые online-сделки! Теперь купить квартиру можно со смартфона, планшета, компьютера из любой точки планеты, без посещения офиса продаж.

Дистанционная покупка квартиры состоит из следующих этапов:

1. Online-консультации. Выберите удобное время и способ. Специалисты компании проконсультируют вас по телефону, Skype, WhatsApp с 8.00 до 20.00 ч.

Заявку на консультацию можно оставить по тел. +7 (347) 225-79-86.

2. Online-экскурсии

Унистрой предлагает 2 удобных формата: видеоэкскурсии и 3D-туры. Всего за 10 минут вы сможете получить полное представление о том, как выглядит ваш будущий комплекс, двор, квартира, ознакомиться со всей необходимой инфраструктурой и выбрать то, что подходит именно вам.

3. Online-ипотека

В Унистрой работает сервис «Цифровая ипотека», благодаря которому вы можете со смартфона отправить заявку на ипотеку. Ваше обращение одновременно увидят все банки-партнеры застройщика. Как только заявка будет одобрена, специалист Унистрой сообщит вам об этом и поможет выбрать выгодный и удобный вариант.

4. Online-сделка

После того, как вы выбрали жилой комплекс, квартиру, мы оформим online-сделку. Вам для этого нужен только паспорт. Наши специалисты объяснят вам каждый шаг, оперативно подготовят все необходимые документы и направят их в Управление Росреестра. После официальной регистрации вы получите документы по электронной почте.

Квартиру вы можете выбрать уже сейчас. Скачайте на смартфон мобильное приложение «Unistroy», где можно быстро и удобно:

Выбрать жилой комплекс, дом, квартиру Ознакомиться с формами покупки жилья Рассчитать ипотеку Заказать обратный звонок нашего специалиста Смотреть online-трансляцию стройки

Подробнее о покупке квартиры можно узнать по тел. +7 (347) 225-79-86.

*Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены в ЕИСЖС на сайте https: наш.дом.рф Копии проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 104, ул. Менделеева, д. 156 строение Офис продаж ЖК «Венский лес».

Условия программы: При заключении договоров участия в долевом строительстве на квартиры, расположенные в ЖК «Венский лес», клиент может воспользоваться программой «Оnline-сервисы», которая позволяет в дистанционном режиме выбрать объект долевого строительства, оформить сделку и оставаться всегда на связи.

Программа «Оnline-сервисы» включает:

1. Мобильное приложение «Unistroy», доступно для скачивания в App Store и Google Play;

2. Online-консультации, при помощи сервисов для дистанционного разговора;

3. Online –экскурсии, через сервисы для просмотра видео;

4. Online-ипотека, с помощью входа на сайт www.unistroyrf.ru в раздел «Цифровая ипотека»;

5. Online-сделка, с помощью «Системы электронного взаимодействия с Управлением Росреестра по РТ».

Регулируется Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ, Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ.

Обработка персональных данных и способы защиты персональных данных осуществляются согласно Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных данных».

Срок программы:по 31.12.2020 г.

Подробнее о данном предложении можно узнать в офисе продаж и по тел. 8 (347) 216-40-40.

Настоящее предложение не является публичной офертой.