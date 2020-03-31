Фото: pixabay.com Более 140 уфимцев не соблюдают режим карантина Фото: pixabay.com

В Уфе мобильные бригады по обходу горожан, которые прибыли из-за границы, за девять дней не обнаружили на местах 1 056 человек. Установленный карантин нарушили 142 самоизолированных.

По словам заместителя главы администрации столицы Башкирии Рустема Газизов, большая часть людей на карантине не проживают по указанному адресу. Чиновник подчеркнул, что это осложняют работу бригад.

Отметим, что помимо бригад Управления гражданской защиты населения Уфы по городу ездят машины патрульно-постовой службы и ГИБДД. По громкоговорителям уфимцев настоятельно просят не покидать свои дома.