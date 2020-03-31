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Вступительные экзамены перенесут из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО

Сроки зачисления в вузы перенесут из-за ситуации с коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

По словам министра, сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Между тем, бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации. На сегодняшний день их стало больше почти на 34 тысячи.

Как подчеркнул Валерий Фальков, такое решение обосновано ростом количества выпускников школ.

«У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков», — пояснил он, отметив, что у регионов есть достаточно большой запрос на создание бюджетных мест в вузах.
Ранее сообщалось, что на 2021-2022 учебный год будет разыграно более 576 тысяч бюджетных мест. Это на 10% больше, чем на учебный год 2020-2021.

ИА «Башинформ»
Теги: экзамены, коронавирус
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