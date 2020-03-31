Фото: стоп-кадр видео | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook В Башкирии водитель, пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД, публично извинился Фото: стоп-кадр видео | Видео: Динар Гильмутдинов, Facebook

В Башкортостане ночью 18 марта экипаж ГИБДД Бирского района устроил погоню за водителем «ВАЗ-2114». Как информировало агентство «Башинформ», в ходе преследования автолюбитель неоднократно нарушал ПДД, создавая аварийно-опасные ситуации. Вскоре был задержан, находился он в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня в «Фейсбуке» главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов сообщил о том, что нарушитель ПДД публично раскаялся в содеянном.

23-летний Михаил Поротиков, не скрывая свою фамилию, во всеуслышание признался в том, что совершил правонарушение, и попросил прощения. Он обратился к остальным водителям, чтобы те не садились пьяными за руль и не нарушали ПДД.

«Радует, что мужчина, несмотря на совершение довольно серьезного административного правонарушения, сумел признать это, понести предусмотренное законом наказание и извлечь на будущее жизненный урок. Он твердо решил никогда не садиться за руль транспортного средства нетрезвым. Кроме того, призвал других водителей поучиться на его опыте», — написал Динар Гильмутдинов.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и за управление автомобилем в нетрезвом состоянии судом правонарушителю был назначен крупный штраф. Более того, он лишится водительских прав.