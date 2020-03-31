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Уфимцев будут разгонять по домам на самоизоляцию ветераны боевых действий

ОБЩЕСТВО

Жителей Башкирии с 1 апреля будут разгонять по домам группы бывших спецназовцев и морских пехотинцев. Улицы Уфы будут патрулировать 96 ветеранов боевых действий. Об этом на оперативном совещании в мэрии города заявил замглавы Рустем Газизов.

«Сегодня проведем инструктаж и завтра начинаем работу, — сказал чиновник. – Большая часть уфимцев с пониманием относятся к данным мерам, но есть и те, кто услышав сообщение по громкоговорителю улыбается и идет дальше. С этой категорией работаем».

Ранее сообщалось, что территории Башкирии изолированы в специальные боксы семь пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-2019. С 20 часов 31 марта глава республики Радий Хабиров объявил о полной самоизоляции для всех жителей региона.

ИА «Башинформ»
Теги: Уфа, коронавирус, самоизоляция, карантин
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